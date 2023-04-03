Затримання підозрюваної у справі про вбивство "воєнкора" татарського підтвердили в ск рф

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«За підозрою у причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі співробітниками ск росії спільно з оперативними службами затримано Дар'ю Трепову», - повідомили у ск рф.

Дар'ю Трепову затримали на заздалегідь винайнятій квартирі в Петербурзі, стало відомо «Фонтанці».

Нагадаємо

2 квітня у результаті вибуху у петербурзькому в кафе "Стрит-бар" загинув російський "воєнкор" владлен татарський, який проводив там свій творчий вечір.