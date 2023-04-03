Задержание подозреваемой в деле об убийстве "военкора" татарского подтвердили в ск рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. ск рф официально подтверждает задержание Дарьи Треповой, которую считают причастной к убийству российского "военкора" владлена татарского в Санкт-Петербурге в рф, передает УНН.
Детали
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», - сообщили в ск рф.
Дарью Трепову задержали на заранее снятой квартире в Петербурге, стало известно «Фонтанке».
Напомним
2 апреля в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" владлен татарский, проводивший там свой творческий вечер.