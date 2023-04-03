Задержание подозреваемой в деле об убийстве "военкора" татарского подтвердили в ск рф

Детали

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», - сообщили в ск рф.

Дарью Трепову задержали на заранее снятой квартире в Петербурге, стало известно «Фонтанке».

Напомним

2 апреля в результате взрыва в петербургском в кафе "Стрит-бар" погиб российский "военкор" владлен татарский, проводивший там свой творческий вечер.