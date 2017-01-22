Затриманим на інавгурації президента США Д.Трампа загрожує до 10 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Затриманим в зв’язку з заворушеннями в Вашингтоні під час протестів на інавгурації президента США Дональда Трампа загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це заявили в офісі прокуратури США, передає УНН за посиланням на Associated Press.
Більшості з близько 230 демонстрантів, які були затримані в день інавгурації Д.Трампа, будуть пред’явлені звинувачення в скоєнні кримінального злочину за статтею про масові заворушення.
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Крім позбавлення волі подібний злочин карається штрафом в розмірі до 250 тис. дол., відзначили в прокуратурі.
Також повідомляється, що велика частина затриманих буде звільнена під заставу, їх зобов’яжуть з’явитися в суд у лютому 2017 року.
Як повідомляв УНН, до двох мільйонів людей взяли участь в марші за права жінок після інавгурації Д.Трампа в різних містах країни.