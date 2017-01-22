Задержанным на инаугурации президента США Д.Трампа грозит до 10 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Задержанным в связи с беспорядками в Вашингтоне во время протестов на инаугурации президента США Дональда Трампа грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом заявили в офисе прокуратуры США, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Большинству из около 230 демонстрантов, которые были задержаны в день инаугурации Д.Трампа, будут предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления по статье о массовых беспорядках.
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Кроме лишения свободы подобное преступление наказывается штрафом в размере до 250 тыс. лолл., отметили в прокуратуре.
Также сообщается, что большая часть задержанных будет освобождена под залог, их обяжут явиться в суд в феврале 2017 года.
Как сообщал УНН, до двух миллионов человек приняли участие в марше за права женщин после инаугурации Д.Трампа в разных городах страны.