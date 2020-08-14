Заступником керівника ДУС буде контрактник - розпорядження Зеленського

“Погодитися з пропозицією тимчасово виконуючого обов’ язки Керівника Державного управління справами І.Лисого щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Керівника Державного управління справами шляхом укладення контракту”, — йдеться в тексті розпорядження.

Крім того, Президент розпорядився визначити тимчасово виконуючого обов’язки Керівника ДУС уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду заступника Керівника управління.

Нагадаємо, у червні Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади Керівника Державного управління справами, призначивши на посаду т.в.о очільника управління Ігоря Лисого.