Заступником керівника ДУС буде контрактник - розпорядження Зеленського

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступника Керівника Державного управління справами України призначатимуть шляхом укладення контракту. Відповідне розпорядження Президента Володимира Зеленського від 14 серпня оприлюднене на сайті Глави держави, передає УНН.

“Погодитися з пропозицією тимчасово виконуючого обов’ язки Керівника Державного управління справами І.Лисого щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Керівника Державного управління справами шляхом укладення контракту”, — йдеться в тексті розпорядження.

Крім того, Президент розпорядився визначити тимчасово виконуючого обов’язки Керівника ДУС уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду заступника Керівника управління.

Нагадаємо, у червні Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади Керівника Державного управління справами, призначивши на посаду т.в.о очільника управління Ігоря Лисого.

Українські Національні Новини

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