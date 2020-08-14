Заступником керівника ДУС буде контрактник - розпорядження Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступника Керівника Державного управління справами України призначатимуть шляхом укладення контракту. Відповідне розпорядження Президента Володимира Зеленського від 14 серпня оприлюднене на сайті Глави держави, передає УНН.
“Погодитися з пропозицією тимчасово виконуючого обов’ язки Керівника Державного управління справами І.Лисого щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступника Керівника Державного управління справами шляхом укладення контракту”, — йдеться в тексті розпорядження.
Крім того, Президент розпорядився визначити тимчасово виконуючого обов’язки Керівника ДУС уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на посаду заступника Керівника управління.
Нагадаємо, у червні Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади Керівника Державного управління справами, призначивши на посаду т.в.о очільника управління Ігоря Лисого.