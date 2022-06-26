Заступник міністра фінансів під час візиту до Туреччини обговорив впровадження санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо цього тижня відвідав Туреччину, де обговорював вторгнення росії в Україну та застосування санкцій, запроваджених проти москви, йдеться у заяві міністерства фінансів у суботу, передає УНН.
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Адейемо відвідав Туреччину з середи по п'ятницю, повідомили в Мінфіну, зустрівшись з представниками міністерств закордонних справ, казначейства та фінансів в Анкарі та поспілкувався з фінансовими установами в Стамбулі.
У Мінфіні заявили, що Адейемо обговорював з фінансовими установами реалізацію та дотримання санкцій Заходу, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.
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"Усі сторони висловили бажання забезпечити, щоб Туреччина не використовувалася як притулок для незаконного фінансування і щоб цілісність її банківського сектора продовжувала захищатися", - йдеться в заяві.
Київ розкритикував Туреччину за не підтримку санкцій проти Росії після вторгнення, але також подякував їй за дипломатичну та військову підтримку для припинення війни, включаючи прийом офіційних осіб з обох сторін для мирних переговорів.
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