Заступник міністра фінансів під час візиту до Туреччини обговорив впровадження санкцій проти росії

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Адейемо відвідав Туреччину з середи по п'ятницю, повідомили в Мінфіну, зустрівшись з представниками міністерств закордонних справ, казначейства та фінансів в Анкарі та поспілкувався з фінансовими установами в Стамбулі.

У Мінфіні заявили, що Адейемо обговорював з фінансовими установами реалізацію та дотримання санкцій Заходу, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого.

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"Усі сторони висловили бажання забезпечити, щоб Туреччина не використовувалася як притулок для незаконного фінансування і щоб цілісність її банківського сектора продовжувала захищатися", - йдеться в заяві.

Київ розкритикував Туреччину за не підтримку санкцій проти Росії після вторгнення, але також подякував їй за дипломатичну та військову підтримку для припинення війни, включаючи прийом офіційних осіб з обох сторін для мирних переговорів.

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