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Заместитель министра финансов во время визита в Турцию обсудил введение санкций против россии

Заместитель министра финансов во время визита в Турцию обсудил введение санкций против россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на этой неделе посетил Турцию, где обсуждал вторжение россии в Украину и применение санкций, введенных против москвы, говорится в заявлении министерства финансов в субботу, передает УНН.

Детали

Адейемо посетил Турцию со среды по пятницу, сообщили в Минфине, встретившись с представителями министерств иностранных дел, казначейства и финансов в Анкаре и пообщался с финансовыми учреждениями в Стамбуле.

В Минфине заявили, что Адейемо обсуждал с финансовыми учреждениями реализацию и соблюдение санкций Запада, введенных против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Цитата

“Все стороны выразили желание обеспечить, чтобы Турция не использовалась как приют для незаконного финансирования и чтобы целостность ее банковского сектора продолжала защищаться”, — говорится в заявлении.

Киев раскритиковал Турцию за не поддержку санкций против россии после вторжения, но также поблагодарил ее за дипломатическую и военную поддержку для прекращения войны, включая прием официальных лиц с обеих сторон для мирных переговоров.

Напомним

Минобороны Турции и рф обсудили вывоз зерна из Украины

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