Заступник Лаврова: РФ попереджає Грузію, що дії Тбілісі загрожують нормалізації відносин

“Тбілісі як і раніше не йде на відновлення дипломатичних відносин, продовжує ворожу нам діяльність на міжнародних майданчиках, охоче бере участь в натівській стратегії стримування Росії. Прямо попереджаємо грузинських партнерів, що така поведінка ставить під загрозу розпочатий у 2012 році процес нормалізації відносин, плодами якого користуються сьогодні громадяни обох країн”, — сказав заступник глави МЗС РФ.

За його словами, в даний час в сферах зовнішньоторговельного партнерства і транспорту прогрес в російсько-грузинських відносинах наявний. У цих умовах, за словами Карасіна, не виключено введення взаємного безвізового режиму, проте тут перешкодою є відсутність дипломатичних відносин між країнами. “Позначається і непроста ситуація в світі, що характеризується зростанням терористичних та інших загроз, проблема нелегальної міграції”, — додав дипломат.

Як повідомляв УНН, російський дипломат прийшов до думки, що “спроби української влади добитися автокефалії для неканонічних православних церков” (позиція РФ) не зруйнують зв’язки між народами Росії і України. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.