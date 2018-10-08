Заступник Лаврова вважає, що: "курс Києва на автокефалію не зруйнує зв'язку народів Росії і України"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російський дипломат прийшов до думки, що “спроби української влади добитися автокефалії для неканонічних православних церков” (позиція РФ) не зруйнують зв’язки між народами Росії і України. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін в інтерв’ю газеті “Известия”, опублікованому в понеділок, повідомляє УНН.
“В країні розгорнута агресивна інформаційна кампанія проти УПЦ (Українська православна церква Московського патріархату)... Київська влада не раз заявляла, що своїми діями мають намір домагатися „цивілізаційного розриву“ України з Росією. Ми ж виходимо з принципово іншого: ніяким, навіть найбільш азартним, політикам не вдасться зруйнувати багатовікові духовні, історичні, родинні, гуманітарні, культурні зв’язки між російським і українським народами”, — заявив він.
“Нам самою долею визначено жити в добросусідстві. Історія сьогодні не закінчується”, — додав Карасін.
За його словами, ситуацію погіршують заяви Держдепартаменту США про підтримку надання автокефалії, як вважає РФ, “неканонічній українській церкві”. Це також може спровокувати “подальший розкол і насильство”, побоюється дипломат.
Нагадуємо, православна церква Сирії та Близького Сходу “підтримала РПЦ у питанні обговорення автокефалії УПЦ”.