Заступник Лаврова вважає, що: "курс Києва на автокефалію не зруйнує зв'язку народів Росії і України"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російський дипломат прийшов до думки, що “спроби української влади добитися автокефалії для неканонічних православних церков” (позиція РФ) не зруйнують зв’язки між народами Росії і України. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін в інтерв’ю газеті “Известия”, опублікованому в понеділок, повідомляє УНН.

“В країні розгорнута агресивна інформаційна кампанія проти УПЦ (Українська православна церква Московського патріархату)... Київська влада не раз заявляла, що своїми діями мають намір домагатися „цивілізаційного розриву“ України з Росією. Ми ж виходимо з принципово іншого: ніяким, навіть найбільш азартним, політикам не вдасться зруйнувати багатовікові духовні, історичні, родинні, гуманітарні, культурні зв’язки між російським і українським народами”, — заявив він.

“Нам самою долею визначено жити в добросусідстві. Історія сьогодні не закінчується”, — додав Карасін.

За його словами, ситуацію погіршують заяви Держдепартаменту США про підтримку надання автокефалії, як вважає РФ, “неканонічній українській церкві”. Це також може спровокувати “подальший розкол і насильство”, побоюється дипломат.

Нагадуємо, православна церква Сирії та Близького Сходу “підтримала РПЦ у питанні обговорення автокефалії УПЦ”.

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