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Заступник голови АП В.Ковальчук у декларації вказав будинок за Києвом на понад 1000 кв.м і клініку дружини

Заступник голови АП В.Ковальчук у декларації вказав будинок за Києвом на понад 1000 кв.м і клініку дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук подав електронну декларацію за 2015 рік. Відповідна декларація опублікована в в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

В.Ковальчук торік отримав, як йдеться у декларації, на посаді заступника голови Адміністрації Президента України 203 тис. 395 грн, дружина Олена Ковальчук – 92 тис. 511 грн, а також надходження від процентів становили 87 тис. 526 грн.

У власності дружини є квартира у Києві метражем 200 кв.м, в якій також проживає В.Ковальчук. Подружжя володіє житловим будинком у Козині на Київщині – 1142,90 кв.м, гаражем 82 кв.м, земельною ділянкою у Козині 1500 кв.м.

Також у власності дружини заступника голови АПУ є два машиномісця по 18 кв.м.

В.Ковальчук і його дружина Олена мають два спільних автомобіля - Toyota Landcruiser 2014 року і Toyota RAV 4 2003 року випуску, а на дружину зареєстрована також Toyota Landcruiser 2011 року.

Олена Ковальчук, відповідно до декларації її чоловіка, є власницею ТОВ "Клініка генетики репродукції "Вікторія".

Подружжя Ковальчуків тримає готівкою 298 тис. дол., 212 тис. євро, 2,3 млн грн. Крім того, у дружини на банківських рахунках було розміщено 8 тис. дол., 2977 грн, 1947 дол.

До того ж, дружина має зобов’язання за страховими договорами на такі суми: 30 тис. грн, 98 тис. грн і 76,6 тис. грн.

Також В.Ковальчук задекларував годинники, ювелірні вироби, картини та одяг.

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