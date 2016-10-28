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15 марта, 19:03 • 116788 просмотра

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15 марта, 13:44 • 171914 просмотра

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Заместитель главы АП В.Ковальчук в декларации указал дом за Киевом на более 1000 кв.м и клинику жены

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук подал электронную декларацию за 2015 год. Соответствующая декларация опубликована в в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В.Ковальчук в прошлом году получил, как говорится в декларации, в должности заместителя главы Администрации Президента Украины 203 тыс. 395 грн, жена Елена Ковальчук - 92 тыс. 511 грн, а также поступления от процентов составляли 87 тыс. 526 грн.

В собственности жены есть квартира в Киеве метражом 200 кв.м, в которой также проживает В.Ковальчук. Супруги владеют жилым домом в Козине в Киевской области - 1142,90 кв.м, гаражом 82 кв.м, земельным участком в Козине 1500 кв.м.

Также в собственности жены заместителя председателя АПУ есть два машиноместа по 18 кв.м.

В.Ковальчук и его жена Елена имеют два совместных автомобиля - Toyota Landcruiser 2014 года и Toyota RAV апреля 2003 выпуска, а на жену зарегистрирована также Toyota Landcruiser 2011 года.

Елена Ковальчук, согласно декларации ее мужа, является владелицей ООО "Клиника генетики репродукции "Виктория".

Супруги Ковальчук держат наличными 298 тыс. долл., 212 тыс. евро, 2,3 млн. грн. Кроме того, у жены на банковских счетах были размещены 8 тыс. долл., 2977 грн, 1947 долл.

К тому же, у жены есть обязательства по страховым договорам на следующие суммы: 30 тыс. грн, 98 тыс. грн и 76,6 тыс. грн.

Также В.Ковальчук задекларировал часы, ювелирные изделия, картины и одежду.

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