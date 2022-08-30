Заступник глави адміністрації путіна кирієнко очолив організацію фіктивних референдумів на окупованих територіях

Цитата

"Підготовку фіктивних референдумів веде перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кирієнко", - сказав Патель під час брифінгу.

"кирієнко відповідає за нагляд за територіями, що утримуються росією, до їх спроби приєднання до росії, що було б незаконним, якби воно було завершено", - сказав він.

Деталі

Патель повторив, що, за оцінкою США, росія може провести фіктивні референдуми у Херсоні, Запоріжжі, так званих Донецькій та Луганській народних республіках та деяких частинах Харкова. Вони "можуть відбутися найближчими тижнями", сказав він.

"Ми очікуємо, що росія маніпулюватиме результатами цих референдумів, щоб помилково заявити, що український народ хоче приєднатися до росії", - сказав він.

"У рамках фіктивних референдумів росія, безсумнівно, використовуватиме кампанії пропаганди та дезінформації, фальсифікуватиме явку виборців і перебільшуватиме відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання до росії. Те, що український народ якимось чином хоче приєднатися до росії, це брехня. Опитування показує, що лише 3% українців кажуть, що хотіли б, щоб Україна була членом Євразійського митного союзу, який очолює росія", - додав чиновник.

Доповнення

кирієнко потрапив під санкції у березні 2021 року і знову потрапив під санкції у лютому 2022 року — за два дні до початку війни росії в Україні — у відповідь на рішення президента путіна визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки "незалежними".