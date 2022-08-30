Заместитель главы администрации путина кириенко возглавил организацию фиктивных референдумов на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко возглавил усилия Москвы по проведению фиктивных референдумов в оккупированных частях Украины, заявил во вторник заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передает УНН со ссылкой на CNN.
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"Подготовку фиктивных референдумов ведет первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко", - сказал Патель во время брифинга.
"кириенко отвечает за надзор за территориями, удерживаемыми россией, до их попытки присоединения к россии, что было бы незаконным, если бы оно было завершено", - сказал он.
Детали
Патель повторил, что, по оценке США, россия может провести фиктивные референдумы в Херсоне, Запорожье, так называемых Донецкой и Луганской народных республиках и некоторых частях Харькова. Они "могут состояться в ближайшие недели", сказал он.
"Мы ожидаем, что россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ошибочно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к россии", - сказал он.
"В рамках фиктивных референдумов россия, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и будет преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к россии. То, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к россии, это ложь. Опрос показывает, что только 3% украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина была членом возглавляемого россией Евразийского таможенного союза", - добавил чиновник.
Дополнение
кириенко попал под санкции в марте 2021 года и снова попал под санкции в феврале 2022 года — за два дня до начала войны россии в Украине — в ответ на решение президента путина признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики "независимыми".