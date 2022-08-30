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Заместитель главы администрации путина кириенко возглавил организацию фиктивных референдумов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 215547 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко возглавил усилия Москвы по проведению фиктивных референдумов в оккупированных частях Украины, заявил во вторник заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передает УНН со ссылкой на CNN.

Заместитель главы администрации путина кириенко возглавил организацию фиктивных референдумов на оккупированных территориях

Цитата

"Подготовку фиктивных референдумов ведет первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко", - сказал Патель во время брифинга.

"кириенко отвечает за надзор за территориями, удерживаемыми россией, до их попытки присоединения к россии, что было бы незаконным, если бы оно было завершено", - сказал он.

Детали

Патель повторил, что, по оценке США, россия может провести фиктивные референдумы в Херсоне, Запорожье, так называемых Донецкой и Луганской народных республиках и некоторых частях Харькова. Они "могут состояться в ближайшие недели", сказал он.

"Мы ожидаем, что россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ошибочно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к россии", - сказал он.

"В рамках фиктивных референдумов россия, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и будет преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к россии. То, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к россии, это ложь. Опрос показывает, что только 3% украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина была членом возглавляемого россией Евразийского таможенного союза", - добавил чиновник.

Дополнение

кириенко попал под санкции в марте 2021 года и снова попал под санкции в феврале 2022 года — за два дня до начала войны россии в Украине — в ответ на решение президента путина признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики "независимыми".

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