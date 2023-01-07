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Засновник Alibaba Джек Ма втратить контроль над своєю фінтех-компанією Ant Group

Київ • УНН

 • 595003 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Джек Ма поступиться контролем над китайським фінтех-гігантом Ant Group, оголосила компанія в суботу, після придушення Комуністичною партією національного технологічного сектора, спрямованого проти мільярдера. Про це інформує AFP, передає УНН.

Засновник Alibaba Джек Ма втратить контроль над своєю фінтех-компанією Ant Group

Деталі

Компанія заявила у суботній заяві, що коригує структуру власності таким чином, щоб «жоден акціонер, поодинці чи спільно з іншими сторонами, не мав контролю над Ant Group».

В попередній структурі фірми, Ма опосередковано контролював 53,46 відсотка акцій Ant Group. Згідно з інформацією, що міститься в заяві, після коригування йому належатиме лише 6,2% голосів.

"Коректування здійснюється для подальшого підвищення стабільності нашої корпоративної структури та стійкості нашого довгострокового розвитку", - йдеться в заяві Ant.

Десять осіб, включаючи засновника, керівництво та співробітників, «здійснюватимуть своє право голосу незалежно», йдеться у повідомленні.

Коригування не змінить економічних інтересів акціонерів.

Доповнення

Пекін також вдарив по Alibaba, інтернет-гіганту, співзасновником якого є Ма, який керує популярними китайськими торговими платформами Taobao і Tmall, з рекордним штрафом у розмірі 2,75 мільярда доларів за недобросовісні дії.

Останні дані про доходи Alibaba за листопад показали збиток у розмірі 20,6 млрд. юанів за третій квартал.

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