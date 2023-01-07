Засновник Alibaba Джек Ма втратить контроль над своєю фінтех-компанією Ant Group
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Джек Ма поступиться контролем над китайським фінтех-гігантом Ant Group, оголосила компанія в суботу, після придушення Комуністичною партією національного технологічного сектора, спрямованого проти мільярдера. Про це інформує AFP, передає УНН.
Деталі
Компанія заявила у суботній заяві, що коригує структуру власності таким чином, щоб «жоден акціонер, поодинці чи спільно з іншими сторонами, не мав контролю над Ant Group».
В попередній структурі фірми, Ма опосередковано контролював 53,46 відсотка акцій Ant Group. Згідно з інформацією, що міститься в заяві, після коригування йому належатиме лише 6,2% голосів.
"Коректування здійснюється для подальшого підвищення стабільності нашої корпоративної структури та стійкості нашого довгострокового розвитку", - йдеться в заяві Ant.
Десять осіб, включаючи засновника, керівництво та співробітників, «здійснюватимуть своє право голосу незалежно», йдеться у повідомленні.
Коригування не змінить економічних інтересів акціонерів.
Доповнення
Пекін також вдарив по Alibaba, інтернет-гіганту, співзасновником якого є Ма, який керує популярними китайськими торговими платформами Taobao і Tmall, з рекордним штрафом у розмірі 2,75 мільярда доларів за недобросовісні дії.
Останні дані про доходи Alibaba за листопад показали збиток у розмірі 20,6 млрд. юанів за третій квартал.