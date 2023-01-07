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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Основатель Alibaba Джек Ма потеряет контроль над своей финтех-компанией Ant Group

Киев • УНН

 • 595003 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Джек Ма уступит контроль над китайским финтех-гигантом Ant Group, объявила компания в субботу, после подавления Коммунистической партией национального технологического сектора, направленного против миллиардера. Об этом информирует AFP, передает УНН.

Основатель Alibaba Джек Ма потеряет контроль над своей финтех-компанией Ant Group

Детали

Компания заявила в субботнем заявлении, что корректирует структуру собственности таким образом, чтобы «ни один акционер, единолично или совместно с другими сторонами, не имел контроля над Ant Group».

В предыдущей структуре фирмы, Ма опосредованно контролировал 53,46 процента акций Ant Group. Согласно информации, содержащейся в заявлении, после корректировки ему будет принадлежать лишь 6,2% голосов.

"Корректировка осуществляется для дальнейшего повышения стабильности нашей корпоративной структуры и устойчивости нашего долгосрочного развития", - говорится в заявлении Ant.

Десять человек, включая учредителя, руководство и сотрудников, «будут осуществлять свое право голоса независимо», говорится в сообщении.

Корректировка не изменит экономических интересов акционеров.

Дополнение

Пекин также ударил по Alibaba, интернет-гиганту, соучредителем которого является Ма, управляющему популярными китайскими торговыми платформами Taobao и Tmall, с рекордным штрафом в размере 2,75 миллиарда долларов за недобросовестные действия.

Последние данные о доходах Alibaba за ноябрь показали убыток в размере 20,6 млрд. юаней за третий квартал.

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