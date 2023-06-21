Засноване Володимиром Носовим Gagarin Show стало фіналістом премії IPRA Golden World Awards у 7 номінаціях

“Я радію і пишаюся цим досягненням, бо ми були першими, хто запустив подібного роду проєкт. Він став успішним: понад 90 випусків, більше ніж 20 млн переглядів і тепер фінал премії IPRA Golden World Awards – яскраве підтвердження крутості і якості Gagarin Show. Ми доступно та просто розповідаємо про криптовалюту. Глядачі отримують корисну інформацію, аналіз подій на ринку і нові знання. Робиться це в розважальній формі. Цим ми доводимо – крипта це не нудно і не складно. Далі буде ще цікавіше, тож слідкуйте за Gagarin Show на YouTube”, – наголосив Володимир Носов.

Звання кращого YouTube-проєкт Gagarin Show може здобути аж у семи номінаціях:

1. Запуск нового продукту.

2. Інтеграція традиційних і нових медіа.

3. Міжнародна кампанія.

4. Управління репутацією та брендом.

5. Цифрова творчість.

6. Управління інфлюенсером.

7. Мистецтво та розваги.

Згідно з правилами IPRA Golden World Awards, підсумки суддівського голосування в кожній із категорій підіб'ють у липні, однак імена переможців стануть відомі лише наприкінці 2023 року. Їх оголосять під час гала-концерту Golden World Awards. Усі переможці премії на урочистому заході отримають трофейну тарілку GWA, виготовлену за індивідуальним замовленням.

Як відомо, Gagarin Show було засноване Володимиром Носовим улітку 2020 року. Це перше у світі на теренах YouTube просвітницьке шоу про криптовалюти та блокчейн. Наразі глядачам доступні п'ять сезонів шоу, гостями та співведучими якого були зірки та інфлюенсери. Протягом існування проєкту вийшло понад 90 випусків, які набрали більше ніж 20,8 млн переглядів. Аудиторія Gagarin Show об’єднує як досвідчених криптанів, так і користувачів, які тільки-но починають знайомитися з простором Web3, технологіями блокчейн і криптовалютами.

Нагадаємо, IPRA Golden World Awards засновано у 1990 році Міжнародною асоціацією зі зв'язків з громадськістю. Премія вручається щороку за видатні досягнення у сфері зв'язків із громадськістю. Номінантами є компанії з різних країн світу у 37 категоріях: від бізнесу, комунікаційних досліджень, мистецтва та розваг до охорони здоров'я, віртуальної реальності, спорту та державного сектору.