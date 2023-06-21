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Основанное Владимиром Носовым Gagarin Show стало финалистом премии IPRA Golden World Awards в 7 номинациях

Киев • УНН

 • 1122111 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Первое в мире просветительское шоу о криптовалютах и блокчейне Gagarin Show стало финалистом премии IPRA Golden World Awards. Это грандиозный успех для информационного YouTube-проекта о блокчейн и криптовалютах и также признание актуальности, важности и востребованности Gagarin Show, рассказал основатель и CEO одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT, а заодно соведущий Gagarin Show Владимир Носов.

Основанное Владимиром Носовым Gagarin Show стало финалистом премии IPRA Golden World Awards в 7 номинациях

“Я радуюсь и горжусь этим достижением, потому что мы были первыми, кто запустил подобного рода проект. Он стал успешным: более 90 выпусков, более 20 млн просмотров и теперь финал премии IPRA Golden World Awards – яркое подтверждение крутости и качества Gagarin Show. Мы доступно и просто рассказываем о криптовалюте. Зрители получают полезную информацию, анализ событий на рынке и новые знания. Делается это в развлекательной форме. Этим мы доказываем – крипта это не скучно и не сложно. Дальше будет еще интереснее, поэтому следите за Gagarin Show на YouTube”, – подчеркнул Владимир Носов.

Звание лучшего YouTube-проект Gagarin Show может получить аж в семи номинациях:

1. Запуск нового продукта.
2. Интеграция традиционных и новых медиа.
3. Международная кампания.
4. Управление репутацией и брендом.
5. Цифровое творчество.
6. Управление инфлюенсером.
7. Искусство и развлечения.

Согласно правилам IPRA Golden World Awards, итоги судейского голосования в каждой из категорий подведут в июле, однако имена победителей станут известны лишь в конце 2023 года. Их объявят во время гала-концерта Golden World Awards. Все победители премии на торжественном мероприятии получат трофейную тарелку GWA, изготовленную по индивидуальному заказу.

Как известно, Gagarin Show было основано Владимиром Носовым летом 2020 года. Это первое в мире на территории YouTube просветительское шоу о криптовалютах и блокчейне. Сейчас зрителям доступны пять сезонов шоу, гостями и соведущими которого были звезды и инфлюенсеры. За время существования проекта вышло более 90 выпусков, которые набрали более 20,8 млн просмотров. Аудитория Gagarin Show объединяет как опытных криптанов, так и пользователей, которые только начинают знакомиться с пространством Web3, технологиями блокчейн и криптовалютами.

Напомним, IPRA Golden World Awards основана в 1990 году Международной ассоциацией по связям с общественностью. Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в сфере связей с общественностью. Номинантами являются компании из разных стран мира в 37 категориях: от бизнеса, коммуникационных исследований, искусства и развлечений до здравоохранения, виртуальной реальности, спорта и государственного сектора.

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