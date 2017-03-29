Засідання у справі “діамантових прокурорів” не відбулося через відсутність складу колегії суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Голосіївському районному суді Києва сьогодні не відбулося судове засідання у справі "діамантових прокурорів" через відсутність складу колегії суддів. Про це УНН повідомив один із звинувачених екс-заступник прокурора Київщини Олександр Корнієць.
“Не відбулося (судове засідання — ред.). Тому що немає складу колегії. Суддя не зміг вийти на засідання. Тому його відклали, а на який термін не сказали, оскільки ми отримуємо по пошті виклики до суду. Конкретної дати немає”, — зазначив О.Корнієць.
Як повідомляв УНН, Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо О.Корнійця, В.Шапакіна і В.Гібаленка.
Зокрема, О.Корнійця підозрюють у вчинені злочину передбаченого за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України.
В.Шапакіна за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України та В.Гібаленка за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
В.Шапакін і О.Корнієць були затримані 5 липня минулого року в результаті спецоперації СБУ і Генпрокуратури.
За даними слідства, О.Корнієць і В.Шапакін змовилися і отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у них було виявлено понад 500 тис. доларів готівкою, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів. У квартирі О.Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, після чого прокурора стали називати “діамантовим”.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для В.Шапакіна і О.Корнійця у вигляді тримання під вартою з розміром застави в 3,2 млн грн. Обидва підозрюваних внесли заставу і вийшли із СІЗО. 16 липня минулого року Генеральний прокурор Віктор Шокін звільнив О.Корнійця і В.Шапакіна.