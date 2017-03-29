Заседание по делу "бриллиантовых прокуроров" не состоялось из-за отсутствия состава коллегии судей

“Не состоялось (судебное заседание — ред.). Потому что нет состава коллегии. Судья не смог выйти на заседание. Поэтому его отложили, а на какой срок не сказали, так как мы получаем по почте вызовы в суд. Конкретной даты нет”, — отметил А.Корниец.

Как сообщал УНН, Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт относительно О.Корнийца, В.Шапакина и В.Гибаленка.

В частности, О.Корнийця подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

В.Шапакина по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины и В.Гибаленка по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

В.Шапакин и О.Корниец были задержаны 5 июля прошлого года в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры.

По данным следствия, О.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было выявлено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире О.Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть “бриллиантовым”.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для В.Шапакина и О.Корнийця в виде содержания под стражей с размером залога в 3,2 млн грн. Оба подозреваемых внесли залог и вышли из СИЗО. 16 июля прошлого года Генеральный прокурор Виктор Шокин освободил О.Корнийца и В.Шапакина.