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Засідання ТКГ: експертна група щодо затоплених шахт на Донбасі вперше збереться 2 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У рамках Тристронньої контактної групи з питань Донбасу на 2 вересня заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Facebook за результатами засідання, передає УНН.

Цитата

“На 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Зазначене засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта проф. Дребенштедта, визнаного фахівця з горної справи”, — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група затвердила склад експертів, які повинні вивчити питання затоплених шахт на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, 7 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи українська делегація звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти організації візиту інспекторів МАГАТЕ на окупований Донбас.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 серпня, відновила роботу Тристороння контактна група, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій. 

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