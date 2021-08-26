Засідання ТКГ: експертна група щодо затоплених шахт на Донбасі вперше збереться 2 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У рамках Тристронньої контактної групи з питань Донбасу на 2 вересня заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Facebook за результатами засідання, передає УНН.
Цитата
“На 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Зазначене засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта проф. Дребенштедта, визнаного фахівця з горної справи”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група затвердила склад експертів, які повинні вивчити питання затоплених шахт на окупованому Донбасі.
Нагадаємо, 7 липня під час засідання Тристоронньої контактної групи українська делегація звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти організації візиту інспекторів МАГАТЕ на окупований Донбас.
Нагадаємо
Сьогодні, 26 серпня, відновила роботу Тристороння контактна група, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій.