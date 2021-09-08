Засідання фракції "Слуги народу" щодо кадрових питань заплановане на 20 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Засідання фракції “Слуги народу” щодо кадрових питань в уряді має відбутися 20 вересня. Про це у кулуарах ВР журналістам заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
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“Скоро, наступного тижня я думаю це буде. Думаю наступного пленарного тижня в понеділок”, — сказав Арахамія.
Деталі
Окрім того, він заявив, що повної заміни уряду не буде.
“В мене немає інформації. По прем’єру — це точно фейк. Повної зміни не буде”, — додав Арахамія.
Додамо, що депутат від “Слуги народу” Олег Дунда заявив, що на жовтень планується відставка всього уряду разом із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Доповнення
Раніше Арахамія повідомляв, що в уряді планують 3-4 кадрових заміни.
До слова, на початку цього тижня Арахамія заявляв, що протягом наступних двох тижнів стане відомо щодо яких міністрів надійдуть подання до Верховної Ради про звільнення.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів України.
У Слузі народу розповіли деталі відставок у вересні. Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що Шмигалем задоволені, підуть деякі міністри, Разумков залишиться.
Що ще відомо?
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.