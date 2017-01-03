Зарплата працівників сфери охорони здоров'я в Україні за рік зросла всього на 277 грн - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У листопаді 2016 року середня заробітна плата працівників сфери охорони здоров'я становила 3 тис. 423 грн по Україні, що на 277 грн більше, ніж у листопаді 2015 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Водночас, за два роки зарплата працівників сфери охорони здоров'я в Україні зросла на 968 грн.
Як повідомляв УНН, за словами кандидата технічних наук Ю.Коваленка, гідна зарплата лікаря є основною передумовою реформи медичної галузі.
Нагадаємо, за словами народного депутата сьомого скликання ВР А.Павловського, кращі українські медпрацівники йдуть працювати до приватних лікарень.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа О.Мусія, у Держбюджет-2017 не закладено жодної копійки на реформування та розвиток медицини.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.
Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.
“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу”, - зазначив О.Спіженко.