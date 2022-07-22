Зараз ринок праці зростає досить динамічно - експерт

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«Зараз змінюється кількість вакансій у роботодавців, вона зростає, але кількість людей, які шукають роботу, вона приблизно однакова. З початку війни вона залишається більш-менш стабільною», - сказав Марченко.

Деталі

За його словами, починаючи з лютого цього року, Держстат перестав публікувати актуальну статистику по ринку праці.

«Ми зараз орієнтуємося на інформацію сайтів пошуку роботи. По інформації сайтів пошуку роботи, в перший тиждень після вторгнення кількість вакансій зменшилась у 8 разів, з 64 тис. вакансій, які роботодавці розміщали щотижня, до 8 тис. вакансій», - зазначив Марченко.

Він повідомив, що ринок праці почав відновлюватися на початку червня. Тоді кількість вакансій порівняно з початком повномасштабного вторгнення рф виросла вдвічі, проте все одно залишалася надто низькою у порівнянні з минулим роком.

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«Зараз ринок росте досить динамічно. Сайт пошуку роботи відмічає, що щотижня кількість розміщених вакансій збільшується на 10% - це дуже динамічно. Я думаю, що це пов'язано з тим, що найбільше від війни постраждала промисловість. У промисловості великі ланцюги постачання. Втрата цих ланцюжків досить болюча була в перші місяці війни, але вже пройшло майже пів року, і зараз бізнеси налагоджують нові ланцюги, й тому я розраховую на відновлення промисловості, а відновлення промисловості також тягне за собою відновлення ринку праці, тому зараз ринок праці зростає досить динамічно, він далекий від показників минулого року, але ріст є, і він буде продовжуватися», - розповів Марченко.

Окрім того, він зазначив, що зараз найбільше вакансій у продажах.

«У продажах зараз близько третини всіх вакансій, які є на сайтах пошуку роботи. У першому топі є 5 вакансій, пов'язаних із продажами, це і менеджери з продажів, й продавці роздрібних продажів, клієнт-менеджери. Ще шукають бухгалтерів, керівників. З робітничих спеціальностей найбільш популярними є професії кухаря та водія», - сказав Марченко.

Доповнення

На початку липня Марченко повідомляв, що багато роботи в транспортників та велика кількість вакансій в будівництві.