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Понад 30% українців втратили роботу з початку повномасштабної війни – Милованов

Понад 30% українців втратили роботу з початку повномасштабної війни – Милованов

Київ • УНН

 • 171100 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Понад 30% українців втратили роботу з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це під час брифінгу повідомив президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

Цитата

"За час активних бойових дій близько 30% громадян України втратило роботу. Для того, щоб покращити ситуацію, я б рекомендував компаніям орієнтуватися на потреби війська", - сказав Милованов.

Деталі

За словами Милованова, наразі також говорити про чіткий відсоток падіння ВВП не варто. Ці цифри беруться із реальних даних, але бойові дії виключають можливість все порахувати. Можливо лише на прикінці року Держстат дасть якісь дані.

"Прорахунок відсотку падіння ВВП зараз відбувається по даним іншої країни, де також були воєнні дії і економіка якої схожа на українську. Але ці прогнози далекі від ситуації в Україні. Зараз вже відомо, що є серйозні виклики з агропромисловістю та внутрішнім сервісним ринком", - наголосив він.

Милованов додав, що сильна воєнна економіка - це не менш сильна економіка в тилу та можливість сплачувати податки.

"Те, що під час війни у нас працюють кафе - це можливість платити податки, щоб було за що купувати зброю", - зазначив він.

Доповнення

У травні повідомляли, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну приблизно 4,8 млн українців втратили роботу.

Українські Національні Новини

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