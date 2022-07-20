Понад 30% українців втратили роботу з початку повномасштабної війни – Милованов

Цитата

"За час активних бойових дій близько 30% громадян України втратило роботу. Для того, щоб покращити ситуацію, я б рекомендував компаніям орієнтуватися на потреби війська", - сказав Милованов.

Деталі

За словами Милованова, наразі також говорити про чіткий відсоток падіння ВВП не варто. Ці цифри беруться із реальних даних, але бойові дії виключають можливість все порахувати. Можливо лише на прикінці року Держстат дасть якісь дані.

"Прорахунок відсотку падіння ВВП зараз відбувається по даним іншої країни, де також були воєнні дії і економіка якої схожа на українську. Але ці прогнози далекі від ситуації в Україні. Зараз вже відомо, що є серйозні виклики з агропромисловістю та внутрішнім сервісним ринком", - наголосив він.

Милованов додав, що сильна воєнна економіка - це не менш сильна економіка в тилу та можливість сплачувати податки.

"Те, що під час війни у нас працюють кафе - це можливість платити податки, щоб було за що купувати зброю", - зазначив він.

Доповнення

У травні повідомляли, що через повномасштабне вторгнення рф в Україну приблизно 4,8 млн українців втратили роботу.