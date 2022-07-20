Более 30% украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны – Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Более 30% украинцев потеряли работу с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом во время брифинга сообщил президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
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"За время активных боевых действий около 30% граждан Украины потеряли работу. Для того, чтобы улучшить ситуацию, я бы рекомендовал компаниям ориентироваться на нужды войск", - сказал Милованов.
Детали
По словам Милованова, сейчас также говорить о четком проценте падения ВВП не стоит. Эти цифры берутся из реальных данных, но боевые действия исключают возможность все посчитать. Возможно, только в конце года Госстат даст какие-то данные.
"Просчет процента падения ВВП сейчас происходит по данным другой страны, где также были военные действия и экономика которой похожа на украинскую. Но эти прогнозы далеки от ситуации в Украине. Сейчас уже известно, что есть серьезные вызовы с агропромышленностью и внутренним сервисным рынком", - подчеркнул он.
Милованов добавил, что сильная военная экономика – это не менее сильная экономика в тылу и возможность платить налоги.
"То, что во время войны у нас работают кафе – это возможность платить налоги, чтобы было за что покупать оружие", - отметил он.
Дополнение
В мае сообщали, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину примерно 4,8 млн украинцев потеряли работу.