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Более 30% украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны – Милованов

Более 30% украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны – Милованов

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Более 30% украинцев потеряли работу с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом во время брифинга сообщил президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"За время активных боевых действий около 30% граждан Украины потеряли работу. Для того, чтобы улучшить ситуацию, я бы рекомендовал компаниям ориентироваться на нужды войск", - сказал Милованов.

Детали

По словам Милованова, сейчас также говорить о четком проценте падения ВВП не стоит. Эти цифры берутся из реальных данных, но боевые действия исключают возможность все посчитать. Возможно, только в конце года Госстат даст какие-то данные.

"Просчет процента падения ВВП сейчас происходит по данным другой страны, где также были военные действия и экономика которой похожа на украинскую. Но эти прогнозы далеки от ситуации в Украине. Сейчас уже известно, что есть серьезные вызовы с агропромышленностью и внутренним сервисным рынком", - подчеркнул он.

Милованов добавил, что сильная военная экономика – это не менее сильная экономика в тылу и возможность платить налоги.

"То, что во время войны у нас работают кафе – это возможность платить налоги, чтобы было за что покупать оружие", - отметил он.

Дополнение

В мае сообщали, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину примерно 4,8 млн украинцев потеряли работу.

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