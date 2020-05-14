Запропоновані зміни до виборчого кодексу створюють виклики для демократичності виборів – ОПОРА

Зазначається, що 12 травня підкомітет ВР з питань виборів та референдумів провів онлайн-обговорення змін до Виборчого кодексу, проект яких було підготовлено зусиллями народних депутатів. В організації підкреслили, що під час попередніх розглядів Виборчого кодексу парламенту не вдалося усунути всі його недоліки і прогалини у процедурах.

"На думку ОПОРИ, Верховна Рада України до кінця травня – початку червня повинна ухвалити остаточні рішення щодо внесення змін до Виборчого кодексу і створити належні умови для підготовки державних органів, політичних партій та потенційних кандидатів до місцевих виборів", - наголосили в організації.

Повідомляється, що на поточний момент нардепи обговорюють проект комплексних змін до Виборчого кодексу, які охоплюють не лише місцеві вибори, а й змінюють регулювання загальнонаціональних виборів, діяльність ЦВК та Державного реєстру виборців, процесу відкликання депутатів місцевих рад.

"Значна частина змін до Виборчого кодексу, які були напрацьовані народними депутатами України з профільного Комітету Верховної Ради України, спрямовується на усунення недоліків та прогалин у законодавстві", - зазначають фахівці.

Зокрема, профільний комітет ВР врахував позиції ЦВК щодо уніфікації та спрощення виборчих процедур, підвищення зрозумілості вимог до заповнення виборчих документів та процесу підрахунку голосів, окремих аспектів утворення і діяльності виборчих комісій, подання документів кандидатами тощо. У цілому народні депутати України та ЦВК доклали значних зусиль для усунення прогалин і розбалансованих положень Виборчого кодексу й підвищення його процедурної якості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК пропонує спростити законодавство до проведення місцевих виборів.

"Але попередні пропозиції включають у себе і дискусійні або навіть загрозливі положення, які потребують широкого експертного та парламентського обговорення. На думку ОПОРИ, депутатські фракції та групи на засадах прозорості та відкритості, із залученням зацікавлених сторін повинні оперативно сформувати першочергові зміни до Кодексу і уникнути потенційних ризиків для демократичних виборів", - підкреслили в ОПОРІ.

На думку організації, політично "найбільш резонансними є ініціативи щодо внесення змін до розділу Виборчого кодексу про місцеві вибори".

З точки зору дотримання стандартів демократичних виборів, частина розроблених змін є проблематичними.

"На думку ОПОРИ, запропоновані зміни не тільки повною мірою не усувають перешкоди для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, а й створюють нові виклики для демократичності виборів та їхньої відповідності виборчому процесу", - підкреслюють в організації.

Зокрема, вказуються наступні перешкоди для реалізації громадянами України пасивного виборчого права:

▪️ у проекті змін не лише не вирішується проблема із відсутністю інституту самовисування на виборах депутатів міських рад великих міст (90 тис. і більше), а й унеможливлюється самовисування на виборах депутатів значно більшої кількості міст (15 тис. і більше);

▪️ у проекті змін до Виборчого кодексу для міст, у яких застосовується пропорційна виборча система, пропонується встановити розмір грошової застави із розрахунку два розміри заробітної плати на 10 тис. виборців. Поточна редакція Кодексу передбачає внесення політичними партіями 4 розмірів грошової застави на 10 тис. виборців. Таким чином, грошова застава для місцевих організацій політичних партій зменшена лише удвічі і залишається надмірною;

▪️ пропонується запровадити грошову заставу для кандидатів-самовисуванців та організацій політичних партій, які братимуть участь у виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (менше 15 тис. виборців) за мажоритарною виборчою системою у багатомандатних виборчих округах;

▪️ викликом для реалізації громадянами свого виборчого права може стати розширення підстав для зарахування грошової застави кандидата чи партії до Державного бюджету України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді планують зменшити видатки на рекламу місцевих виборів.

Також в організації зазначили, що наявні порушення демократичних стандартів формування та функціонування органів адміністрування виборів на місцевих виборах.

Зокрема, проектом змін пропонується наділити правом подавати обов’язкові для врахування кандидатури до складу ТВК, ДВК місцеві організації партій, які уклали угоду про співпрацю із депутатською групою у Верховній Раді України. На думку спостерігачів, "ця пропозиція порушує належні стандарти утворення виборчих комісій і загрожує поширенням недобросовісних політичних технологій та політичної корупції".

Вказують в ОПОРІ і на послаблення внутрішньопартійної демократії на етапі висування кандидатів та формування виборчих комісій:

▪️ ініціатори змін до Виборчого кодексу пропонують відновити процедуру погодження керівними органами партії кандидатів на посади міських голів та виборчих списків, які висунуті місцевими організаціями. Без такого походження виборчий список та кандидати не можуть бути зареєстровані;

▪️ крім погодження кандидатів на центральному рівні, пропонується демотивувати партії створювати місцеві організації шляхом наділення обласних організацій правом висувати кандидатів на місцевих виборах у містах;

▪️ обласні організації політичних партій можуть отримати право подавати кандидатури до складу ТВК і ДВК замість міських та районних організацій, якщо останні відсутні у структурі партії.

"Зміни до Виборчого кодексу передбачають проведення чергових місцевих виборів лише для органів місцевого самоврядування, які були обрані на попередніх чергових виборах. Зараз чергові вибори проводяться одночасно до всіх органів місцевого самоврядування, незалежно від строків їхнього обрання. На думку ОПОРИ, важливо уникнути протиріч з Конституцією України під час реформування виборчого законодавства", - зазначили в організації.

Як повідомлялося в УНН, раніше голова фракції "Слуга Народу" заявив, що Верховна Рада у першому читанні уже проголосувала за суттєве зниження застав для кандидатів у міські голови, і зараз у змінах до Виборчого кодексу не виключено зниження бар’єру для обчислення грошової застави з 90 тисяч до 50 тисяч, при цьому у "Слузі народу" проти, щоб мери були представниками партій на виборах.