У Раді планують зменшити видатки на рекламу місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У змінах до Виборчого кодексу хочуть зменшити видатки на інформування та рекламу місцевих виборів, щоб зекономити і витратити ці гроші на друк бюлетенів та зарплату членів комісії. Про це повідомив на брифінгу під стінами ВР голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“В пакеті політичних змін є тимчасові зміни, які зараз обговорюються, які допоможуть за ті фінансові можливості, які є в країні, провести вибори. Це зменшення видатків на інформування, на рекламу. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, в обласній пресі. Це все можна трохи зменшувати для того, щоб зекономити гроші, відповідно на те, на що вони мають піти на виборах — на друк бюлетенів, на зарплати членів комісії”, — наголосив Корнієнко.
Нагадаємо, з наступного тижня у ВРУ почнуть готувати зміни до Виборчого кодексу, щоб забезпечити проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Планують зменшити фінансування на рекламу та інформування.