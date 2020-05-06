У Раді планують зменшити видатки на рекламу місцевих виборів

“В пакеті політичних змін є тимчасові зміни, які зараз обговорюються, які допоможуть за ті фінансові можливості, які є в країні, провести вибори. Це зменшення видатків на інформування, на рекламу. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, в обласній пресі. Це все можна трохи зменшувати для того, щоб зекономити гроші, відповідно на те, на що вони мають піти на виборах — на друк бюлетенів, на зарплати членів комісії”, — наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, з наступного тижня у ВРУ почнуть готувати зміни до Виборчого кодексу, щоб забезпечити проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Планують зменшити фінансування на рекламу та інформування.