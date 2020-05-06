В Раде планируют уменьшить расходы на рекламу местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В изменениях в Избирательный кодекс хотят уменьшить расходы на информирование и рекламу местных выборов, чтобы сэкономить и потратить эти деньги на печать бюллетеней и зарплату членов комиссии. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
“В пакете политических изменений есть временные изменения, которые сейчас обсуждаются, которые помогут за те финансовые возможности, которые есть в стране, провести выборы. Это уменьшение расходов на информирование, на рекламу. Потому что сейчас за счет бюджета очень много делается выходов на областном телевидении, в областной прессе. Это все можно немного уменьшать для того, чтобы сэкономить деньги, соответственно на то, на что они должны пойти на выборах — на печать бюллетеней, на зарплаты членов комиссии”, — отметил Корниенко.
Напомним, со следующей недели в ВРУ начнут готовить изменения в Избирательный кодекс, чтобы обеспечить проведение местных выборов 25 октября 2020 года. Планируется уменьшить финансирование на рекламу и информирование.