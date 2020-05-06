В Раде планируют уменьшить расходы на рекламу местных выборов

“В пакете политических изменений есть временные изменения, которые сейчас обсуждаются, которые помогут за те финансовые возможности, которые есть в стране, провести выборы. Это уменьшение расходов на информирование, на рекламу. Потому что сейчас за счет бюджета очень много делается выходов на областном телевидении, в областной прессе. Это все можно немного уменьшать для того, чтобы сэкономить деньги, соответственно на то, на что они должны пойти на выборах — на печать бюллетеней, на зарплаты членов комиссии”, — отметил Корниенко.

Напомним, со следующей недели в ВРУ начнут готовить изменения в Избирательный кодекс, чтобы обеспечить проведение местных выборов 25 октября 2020 года. Планируется уменьшить финансирование на рекламу и информирование.