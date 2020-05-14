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Предложенные изменения в избирательный кодекс создают вызовы для демократичности выборов - ОПОРА

Киев • УНН

 • 17232 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Депутатские фракции и группы на принципах прозрачности и открытости, с привлечением заинтересованных сторон должны оперативно сформировать первоочередные изменения в Избирательный Кодекс Украины и избежать потенциальных рисков для демократических выборов. К таким выводам пришла общественная организация ОПОРА, передает УНН со ссылкой на анализ организации.

Предложенные изменения в избирательный кодекс создают вызовы для демократичности выборов - ОПОРА

Отмечается, что 12 мая подкомитет ВР по вопросам выборов и референдумов провел онлайн-обсуждение изменений в Избирательный кодекс, проект которых был подготовлен усилиями народных депутатов. В организации подчеркнули, что во время предыдущих разбирательств Избирательного кодекса парламента не удалось устранить его недостатки и пробелы в процедурах.

"По мнению ОПОРЫ, Верховная Рада Украины до конца мая - начала июня должна принять окончательное решение о внесении изменений в Избирательный кодекс и создать надлежащие условия для подготовки государственных органов, политических партий и потенциальных кандидатов к местным выборам", - отметили в организации.

Сообщается, что на текущий момент нардепы обсуждают проект комплексных изменений в Избирательный кодекс, которые охватывают не только местные выборы, но и меняют регулирование общенациональных выборов, деятельность ЦИКа и Государственного реестра избирателей, процесса отзыва депутатов местных советов.

"Значительная часть изменений в Избирательный кодекс, которые были наработаны народными депутатами Украины из профильного Комитета Верховной Рады Украины, направляется на устранение недостатков и пробелов в законодательстве", - отмечают специалисты.

В частности, профильный комитет ВР учел позиции ЦИКа по унификации и упрощению избирательных процедур, повышению понятности требований к заполнению избирательных документов и процесса подсчета голосов, отдельных аспектов создания и деятельности избирательных комиссий, представлению документов кандидатами и тому подобное. В целом народные депутаты Украины и ЦИК приложили значительные усилия для устранения пробелов и разбалансированных положений Избирательного кодекса и повышению его процедурной качества.

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"Но предварительные предложения включают в себя и дискуссионные или даже угрожающие положения, требующие широкого экспертного и парламентского обсуждения. По мнению ОПОРЫ, депутатские фракции и группы на принципах прозрачности и открытости, с привлечением заинтересованных сторон должны оперативно сформировать первоочередные изменения в Кодекс и избежать потенциальные риски для демократических выборов", - подчеркнули в ОПОРЕ.

По мнению организации, политически "наиболее резонансными являются инициативы о внесении изменений в раздел Избирательного кодекса о местных выборах".

С точки зрения соблюдения стандартов демократических выборов, часть разработанных изменений являются проблематичными.

"По мнению ОПОРЫ, предложенные изменения не только в полной мере не устраняют препятствия для реализации гражданами Украины пассивного избирательного права, но и создают новые вызовы для демократичности выборов и их соответствия избирательному процессу", - подчеркивают в организации.

В частности, указываются следующие препятствия для реализации гражданами Украины пассивного избирательного права:

▪️ в проекте изменений не только не решается проблема с отсутствием института самовыдвижения на выборах депутатов городских советов крупных городов (90 тыс. и более), но и исключается возможность самовыдвижения на выборах депутатов значительно большего числа городов (15 тыс. и более);
▪️ в проекте изменений в Избирательный кодекс для городов, в которых применяется пропорциональная избирательная система, предлагается установить размер денежного залога из расчета два размера заработной платы на 10 тыс. избирателей. Текущая редакция Кодекса предусматривает внесение политическими партиями 4 размеров денежного залога на 10 тыс. избирателей. Таким образом, денежный залог для местных организаций политических партий уменьшен только вдвое и остается чрезмерным;
▪️ предлагается ввести денежный залог для кандидатов-самовыдвиженцев и организаций политических партий, которые будут участвовать в выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (менее 15 тыс. избирателей) по мажоритарной избирательной системе в многомандатных избирательных округах;
▪️ вызовом для реализации гражданами своего избирательного права может стать расширение оснований для зачисления денежного залога кандидата или партии в Государственный бюджет Украины.

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Также в организации отметили, что имеются нарушения демократических стандартов формирования и функционирования органов администрирования выборов на местных выборах.

В частности, проектом изменений предлагается наделить правом подавать обязательные для учета кандидатуры в состав ВИК, УИК местные организации партий, заключили соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в Верховной Раде Украины. По мнению наблюдателей, "это предложение нарушает принадлежащие стандарты образования избирательных комиссий и угрожает распространением недобросовестных политических технологий и политической коррупции".

Указывают в ОПОРЕ и на ослабление внутрипартийной демократии на этапе выдвижения кандидатов и формирования избирательных комиссий:

▪️ инициаторы изменений в Избирательный кодекс предлагают возобновить процедуру согласования руководящими органами партии кандидатов на должности городских голов и избирательных списков, выдвинутых местными организациями. Без такого происхождения избирательный список и кандидаты не могут быть зарегистрированы;
▪️ кроме согласования кандидатов на центральном уровне, предлагается демотивировать партии создавать местные организации путем наделения областных организаций правом выдвигать кандидатов на местных выборах в городах;
▪️ областные организации политических партий могут получить право подавать кандидатуры в состав ТИК и ГИК вместо городских и районных организаций, если последние отсутствуют в структуре партии.

"Изменения в Избирательный кодекс предусматривают проведение очередных местных выборов только для органов местного самоуправления, избранных на предыдущих очередных выборах. Сейчас очередные выборы проводятся одновременно во все органы местного самоуправления, независимо от сроков их избрания. По мнению ОПОРЫ, важно избежать противоречий с Конституцией Украина при реформировании избирательного законодательства", - отметили в организации.

Как сообщалось в УНН, ранее глава фракции "Слуга народа" заявил, что Верховная Рада в первом чтении уже проголосовала за существенное снижение залога для кандидатов в мэры, и сейчас в изменениях в Избирательный кодекс не исключено снижение барьера для вычисления денежного залога с 90 тысяч до 50 тысяч, при этом в "Слуге народа" против, чтобы мэры были представителями партий на выборах.

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