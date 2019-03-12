Заповненість ПСГ України газом скоротилася до 29%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 10 березня зменшився до 9,261 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 35,64 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 10 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 9,24 млн куб. м, з Угорщини - 4,65 млн куб. м, з Польщі - 4,02 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 29%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціни на газ для населення зросли на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

Українські Національні Новини

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