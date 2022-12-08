Запорізький напрямок: вчора зафіксовано 86 обстрілів, є поранений

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«За минулу добу по лінії фронту відбулося 86 обстрілів. З них майже 40 – по громадам, безпосередньо по цивільним об'єктам, 18 будинків житлових було зруйновано, поранено 1 людину в Гуляйпільській громаді. Артилерійські обстріли йдуть наразі в Оріхові, в Гуляйполі. Крім того, Гуляйполе атакують авіацією та системами залпового вогню», – повідомив Старух.

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Також ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя та околиці. Для цього використовує ракети різного типу, зокрема, модифіковані С-300, які летять швидко і не дають можливості цивільним сховатися в укриття.

«По людях, які постраждали у попередні кілька діб і знаходяться в лікарні, ситуація важка. Підліток і батько у досить важкій ситуації, медичний стан важче середнього. І батьки малої дівчинки, яка кілька днів тому була також поранена (їй рік і 10 місяців) також у важкому стані. Лікарі вживають всіх заходів, щоб стабілізувати їх стан, щоб вони вижили і залишились здоровими», – зазначив Старух.

Крім того, окупанти продовжують обмежувати пропуск жителів з окупованих територій через населений пункт Василівка. За минулу добу випустили лише 44 людини, серед яких одна дитина.

Нагадаємо

Російські окупанти завезли на територію захопленої Запорізької АЕС кілька реактивних систем залпового вогню "Град". Імовірно, планують обстріляти протилежний берег Дніпра, зокрема міста Нікополь та Марганець.