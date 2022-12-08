Запорожское направление: вчера зафиксировано 86 обстрелов, есть раненный

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Запорожье в минувшие сутки враг обстрелял населенные пункты по всей линии фронта. Зафиксировано 86 обстрелов, 1 человек ранен. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

«За минувшие сутки по линии фронта произошло 86 обстрелов. Из них почти 40 – по громадам, непосредственно по гражданским объектам, 18 жилых домов было разрушено, ранено 1 человека в Гуляйпольской громаде. Артиллерийские обстрелы идут в Орехове, в Гуляйполе. Кроме того, Гуляйполе атакуют авиацией и системами залпового огня», – сообщил Старух.

Детали

Также враг продолжает обстреливать Запорожье и окрестности. Для этого использует ракеты разного типа, в частности модифицированные С-300, которые летят быстро и не дают возможности гражданским спрятаться в укрытие.

«По людям, пострадавшим в предыдущие несколько суток и находящимся в больнице, ситуация тяжелая. Подросток и отец в достаточно тяжелой ситуации, медицинское состояние тяжелее среднего. И родители маленькой девочки, которая несколько дней назад была ранена (ей год и 10 месяцев) также в тяжелом состоянии. Врачи принимают все меры, чтобы стабилизировать их состояние, чтобы они выжили и остались здоровыми», – отметил Старух.

Кроме того, оккупанты продолжают ограничивать пропуск жителей с оккупированных территорий через населенный пункт Васильевка. За прошедшие сутки выпустили только 44 человека, среди которых один ребенок.

Напомним

Российские оккупанты завезли на территорию захваченной Запорожской АЭС несколько реактивных систем залпового огня "Град". Предположительно, планируют обстрелять противоположный берег Днепра, в частности, города Никополь и Марганец.

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