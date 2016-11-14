Запорізьких терористів засудили до 8 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Суд визнав трьох жителів Запоріжжя винними у вчиненні терористичного акту та засудив до 8 років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, 25 березня минулого року троє жителів Запоріжжя підірвали саморобний вибуховий пристрій біля вхідних дверей до приміщення Запорізького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації “Ніхто крім нас”, що знаходилася у будівлі Запорізької обласної ради.
У суді прокурором доведено, що зловмисники діяли за винагороду за попередньою змовою з представником самопроголошеного невизнаного утворення “Донецька народна республіка”, а їх метою було залякування населення та порушення громадської безпеки в обласному центрі.
Суд визнав злочинців винними та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців, 8 років та 8 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.