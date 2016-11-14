Запорожских террористов приговорили к 8 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Суд признал трех жителей Запорожья виновными в совершении террористического акта и приговорил к 8 годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, 25 марта прошлого года трое жителей Запорожья взорвали самодельное взрывное устройство у входной двери в помещение Запорожского областного отделения Всеукраинской общественной организации "Никто кроме нас", находившейся в здании Запорожского областного совета.
В суде прокурором доказано, что злоумышленники действовали за вознаграждение по предварительному сговору с представителем самопровозглашенного непризнанного образования "Донецкая народная республика", а их целью было запугивание населения и нарушение общественной безопасности в областном центре.
Суд признал преступников виновными и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.