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15 марта, 19:03 • 111243 просмотра

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Запорожских террористов приговорили к 8 годам заключения

Запорожских террористов приговорили к 8 годам заключения

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Суд признал трех жителей Запорожья виновными в совершении террористического акта и приговорил к 8 годам заключения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Так, 25 марта прошлого года трое жителей Запорожья взорвали самодельное взрывное устройство у входной двери в помещение Запорожского областного отделения Всеукраинской общественной организации "Никто кроме нас", находившейся в здании Запорожского областного совета.

В суде прокурором доказано, что злоумышленники действовали за вознаграждение по предварительному сговору с представителем самопровозглашенного непризнанного образования "Донецкая народная республика", а их целью было запугивание населения и нарушение общественной безопасности в областном центре.

Суд признал преступников виновными и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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