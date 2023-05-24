Запорізька область за добу зазнала три авіаудари і сім атак дронів ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 102 удари по Запорізькій області, зокрема, три - з авіації і 7 атак безпілотників, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"102 обстріли здійснив ворог за добу: три авіаудари, сім атак БПЛА та 92 артилерійських удари", - повідомив Малашко.
З його слів, 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села.
"На щастя, люди не постраждали. Наразі вдалося зафіксувати руйнування 26 цивільних об'єктів: приватні будинки та квартири", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Гнештабу, протягом минулої доби російські окупанти по Україні завдали 41 авіаційного удару та здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.