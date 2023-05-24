Запорожская область за сутки подверглась трем авиаударам и семи атакам дронов врага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли 102 удара по Запорожской области, в частности, три - с авиации и 7 атак беспилотников, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"102 обстрела совершил враг за сутки: три авиаудара, семь атак БПЛА и 92 артиллерийских удара", - сообщил Малашко.
По его словам, 23 населенных пункта Пологовского и Васильевского районов были под огнем оккупанта: Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Чаривное, Степное, Зализничное и другие прифронтовые села.
"К счастью, люди не пострадали. На данный момент удалось зафиксировать разрушения 26 гражданских объектов: частные дома и квартиры", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Гнештаба, за прошедшие сутки российские оккупанты по Украине нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.