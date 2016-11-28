Запоріжці нагадали міському голові про День пам'яті жертв Голодомору

Запоріжців обурив той факт, що мер не з'явився на покладання квітів та запалювання свічок 26 листопада біля пам'ятнику жертв Голодомору. В.Буряк також не вшанував цей день постом у Facebook, обурюються активісти.

Тому, активні запоріжці вирішили нагадати мерові, що існує такий день, коли вшановують загиблих внаслідок геноциду. Запоріжці прийшли під мерію з лампадками та плакатами. Міський голова до них так і не вийшов.