Запорожцы напомнили городскому голове о Дне памяти жертв Голодомора

Запорожцев возмутил тот факт, что городской голова не явился на возложение цветов и зажжение свечей 26 ноября возле памятника жертв Голодомора. В.Буряк тоже не почтил этот день постом в Facebook, возмущаются активисты.

Поэтому, активные запорожцы решили напомнить мэру, что существует такой день, когда чествуют погибших в результате геноцида. Запорожцы пришли под мэрию с лампадками и плакатами. Городской голова к ним так и не вышел.