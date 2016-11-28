Запорожцы напомнили городскому голове о Дне памяти жертв Голодомора
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня запорожцы вышли под стены мэрии, чтобы напомнить городскому голове Владимиру Буряку о Дне памяти жертв Голодомора, который он не почтил, передает корреспондент УНН.
Запорожцев возмутил тот факт, что городской голова не явился на возложение цветов и зажжение свечей 26 ноября возле памятника жертв Голодомора. В.Буряк тоже не почтил этот день постом в Facebook, возмущаются активисты.
Поэтому, активные запорожцы решили напомнить мэру, что существует такой день, когда чествуют погибших в результате геноцида. Запорожцы пришли под мэрию с лампадками и плакатами. Городской голова к ним так и не вышел.