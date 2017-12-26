Запаси вугілля на початок грудня зменшилися на 40% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні запаси кам’яного вугілля станом на 1 грудня 2017 року становили 2,64 млн тонн, що на 40,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Як поінформували у Держстатистики, протягом листопада запаси вугілля збільшилися на 2%.
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Крім того, за даними відомства, на 1 грудня запаси мазуту становили 127,3 тис. тонн, що на 31,5% менше, ніж торік на цю дату.
Як повідомляв УНН з посиланням на інформацію Держстатистики, за 10 місяців поточного року видобуток вугілля в Україні скоротився на 4,32 млн тонн або на 13%.