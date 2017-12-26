Запасы угля на начало декабря уменьшились на 40% - Госстатистики

Как сообщили в Госстатистики, в течение ноября запасы угля увеличились на 2%.

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Кроме того, по данным ведомства, на 1 декабря запасы мазута составили 127,3 тыс. тонн, что на 31,5% меньше, чем в прошлом году на эту дату.

Как сообщал УНН со ссылкой на информацию Госстатистики, за 10 месяцев текущего года добыча угля в Украине сократилась на 4,32 млн тонн тонн или на 13%.