Запасы угля на начало декабря уменьшились на 40% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине запасы каменного угля по состоянию на 1 декабря 2017 составляли 2,64 млн тонн, что на 40,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Как сообщили в Госстатистики, в течение ноября запасы угля увеличились на 2%.
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Кроме того, по данным ведомства, на 1 декабря запасы мазута составили 127,3 тыс. тонн, что на 31,5% меньше, чем в прошлом году на эту дату.
Как сообщал УНН со ссылкой на информацию Госстатистики, за 10 месяцев текущего года добыча угля в Украине сократилась на 4,32 млн тонн тонн или на 13%.