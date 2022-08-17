Замовив українську пісню: у Криму відвідувача бару оштрафували на 50 тисяч рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підконтрольний рф Ленінський районний суд Криму оштрафував на 50 тисяч рублів Дмитра Гайна, який замовив пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе "Краб" міста Щолкіне. Про це повідомляє пресслужба суду, передає УНН.
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"Чоловік порушив положення, передбачене ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Пропаганда чи громадське демонстрування нацистської атрибутики чи символіки – ред). У судовому засіданні правопорушник свою провину визнав повністю, додатково пояснив, що він був у стані сильного алкогольного сп'яніння", – йдеться у повідомленні суду.
Додамо
15 серпня російський суд у Криму заарештував на 10 діб діджея Юрія Радіонова, який увімкнув пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе "Краб". Діджей на суді провину визнав частково. За його словами, відео з українською піснею було ним поставлене на замовлення одного з відвідувачів кафе, її змісту він не знав.
Раніше у соцмережах опубліковано відео, на якому видно, що у кафе "Краб" транслювався кліп "Дике поле". Він закінчується написом "Слава ЗСУ".