Заказал украинскую песню: в Крыму посетителя бара оштрафовали на 50 тысяч рублей

Детали

"Мужчина нарушил положение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Пропаганда или общественное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред). В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью, дополнительно объяснил, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении суда.

Добавим

15 августа российский суд в Крыму арестовал на 10 суток диджея Юрия Радионова, включившего песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе "Краб". Диджей на суде вину признал частично. По его словам, видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, ее содержания он не знал.

Ранее в соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что в кафе "Краб" транслировался клип "Дикое поле". Он заканчивается надписью "Слава ВСУ".