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Китай прийняв вірчу грамоту посла США тільки через рік після його прибуття

Китай прийняв вірчу грамоту посла США тільки через рік після його прибуття

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Посол США в Китаї Ніколас Бернс вручив вірчу грамоту голові КНР Сі Цзіньпіну через рік після того як прибув до Пекіну. Держдепартамент офіційно не надає цьому значення, проте аналітики оцінюють таку затримку як «повідомлення від Пекіну» на тлі загального напруження у дипломатичних відносинах між країнами, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата

"Я вручив свою вірчу грамоту голові Сі Цзіньпіну в Будинку народних зборів. Для мене честь представляти Сполучені Штати як посол у Китайській Народній Республіці", - написав Бернс у Twitter.

Він був одним із 70 послів, які вручили свої грамоти Сі Цзіньпіну.

Деталі

Під час церемонії Сі Цзіньпін зазначив, що китайський уряд «забезпечить послам підтримку та зручність для виконання своїх обов’язків», додавши, що Китай готовий «розширювати взаємовигідну співпрацю» з людьми інших країн на основі «рівності».

Заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель зазначив, що "не думає", що це крок у відповідь з боку уряду Пекіна на тлі напружених відносин між США та Китаєм.

"Я так не думаю... Я не збираюся спекулювати, - зазначив він.

Згідно з Посібником із закордонних справ Державного департаменту США, вручення вірчих грамот зазвичай відбувається після прибуття на нову посаду. Бернс прибув до Китаю у березні 2022 року.

«Немає сумнівів, що Пекін посилав повідомлення», — сказав Денніс Вайлдер, доцент кафедри азіатських досліджень Джорджтаунського університету.

Бернса прийняли разом із 69 іншими дипломатами, що свідчить про те, що Китай не вважав емісара США особливим, додав він. 

"Пекін, ймовірно, спробує виправдати запізнення з церемонією, стверджуючи, що COVID ускладнив її проведення. Але до жодного іншого посла США ніколи не ставилися як до ще одного члена дипломатичного корпусу", - сказав Вайлдер, який з 2009 по 2015 рік працював старшим редактором щоденного брифінгу президента США.

Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, посли офіційно приступають до виконання обов’язків після прийняття вірчих грамот.

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