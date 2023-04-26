Китай прийняв вірчу грамоту посла США тільки через рік після його прибуття

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Посол США в Китаї Ніколас Бернс вручив вірчу грамоту голові КНР Сі Цзіньпіну через рік після того як прибув до Пекіну. Держдепартамент офіційно не надає цьому значення, проте аналітики оцінюють таку затримку як «повідомлення від Пекіну» на тлі загального напруження у дипломатичних відносинах між країнами, пише УНН з посиланням на Голос Америки.