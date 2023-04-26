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Китай принял верительную грамоту посла США только спустя год после его прибытия

Киев • УНН

 • 313562 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Посол США в Китае Николас Бернс вручил верительную грамоту главе КНР Си Цзиньпину спустя год после того, как прибыл в Пекин. Госдепартамент официально не придает этому значения, однако аналитики оценивают такую задержку как "сообщение от Пекина" на фоне всеобщего напряжения в дипломатических отношениях между странами, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

"Я вручил свою верительную грамоту главе Си Цзиньпину в Доме народного собрания. Для меня честь представлять Соединенные Штаты как посол в Китайской Народной Республике", - написал Бернс в Twitter.

Детали

Он был одним из 70 послов, вручивших свои грамоты Си Цзиньпину.

Во время церемонии Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство "обеспечит послам поддержку и удобство для выполнения своих обязанностей", добавив, что Китай готов "расширять взаимовыгодное сотрудничество" с людьми других стран на основе "равенства".

Заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель отметил, что "не думает", что это ответный шаг со стороны правительства Пекина на фоне напряженных отношений между США и Китаем.

"Я так не думаю... Я не собираюсь спекулировать, - отметил он.

Согласно Руководству по иностранным делам Государственного департамента США, вручение верительных грамот обычно происходит по прибытии на новую должность. Бернс прибыл в Китай в марте 2022 года.

"Нет сомнений, что Пекин посылал сообщения", - сказал Деннис Уайлдер, доцент кафедры азиатских исследований Джорджтаунского университета.

Бернса приняли вместе с 69 другими дипломатами, что свидетельствует о том, что Китай не считал эмиссара США особенным, добавил он.

«Пекин, вероятно, попытается оправдать опоздание с церемонией, утверждая, что COVID усложнил процедуру. Но ни одного другого посла США никогда не считали просто еще одним членом дипломатического корпуса», - сказал Вайлдер, работавший с 2009 года по 2015 год как старший редактор ежедневного брифинга президента США.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, послы официально приступают к исполнению обязанностей после принятия верительных грамот.

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