Замначальника столичної митниці Тупальська звернеться в НАПК для перевірки своєї власної декларації

"Наскільки я зрозумів, замовники сюжету хотіли б перевірки моєї декларації НАПКА? - Ніяких проблем. Зекономлю ваш час і їхні гроші. Днями я особисто звернуся до Національного агентства з питань запобігання корупції з заявою про перевірку моєї декларації, фактів, викладених у сюжеті, і всіх попередніх гучних заяв, які звучали в ЗМІ ", - написав С. Тупальська.



При цьому митник зазначив, що "сенсації" про нього фабрикуються вже два тижні. І їх автори навіть не вважають за узгодити між собою історію. В одних матеріалах С. Тупальська представлений ледь не керівником всіх схем на митницях країни, в інших - звичайним завгоспом.



На думку С. Тупальська, витрачених на цю чорну піар-кампанію коштів вистачило б, щоб підвищити заробітні плати особовому складу Київської міської митниці на 20%.



ЗМІ вже поширювали фейки про про участь С. Тупальська в схемах на митниці або про те, що він втік з країни. Однак митник завжди публічно доводив неспроможність всіх подібних звинувачень. У 2017 році С. Тупальська також звернувся до суду з вимогою визнати недостовірними сюжети програми "Гроші". Журналісти програми в суді не змогли підтвердити достовірність озвучених фактів. А замість цього намагалися довести, що таких сюжетів в програмі не виходило. В результаті суди визнали озвучену інформацію недостовірною і підлягає спростуванню .



Нагадаємо, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що реформування митниці - одна з першочергових задач президента Володимира Зеленського.