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Замначальника столичной таможни Тупальский обратится в НАПК для проверки своей собственной декларации

Киев • УНН

 • 5211 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский намерен обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с заявлением о проверке его собственной декларации. На своей странице в Facebook он сообщил, что поводом для такого шага стала очередная кампания по распространению негативной информации, которая должна дискредитировать его предыдущие достижения, передает УНН. 

Замначальника столичной таможни Тупальский обратится в НАПК для проверки своей собственной декларации

"Насколько я понял, заказчики сюжета хотели бы проверки моей декларации НАПК? - Никаких проблем. Сэкономлю ваше время и их деньги. На днях я лично обращусь в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением о проверке моей декларации, фактов, изложенных в сюжете, и всех предыдущих громких заявлений, которые звучали в СМИ", - написал С. Тупальский.

При этом таможенник отметил, что "сенсации" о нем фабрикуются уже две недели. И их авторы даже не утруждаются согласовать между собой историю. В одних материалах С. Тупальский представлен чуть ли не руководителем всех схем на таможнях страны, в других – обычным завхозом.

По мнению С. Тупальского, потраченных на эту черную пиар-кампанию средств хватило бы, чтобы повысить заработные платы личному составу Киевской городской таможни на 20%.

СМИ уже распространяли фейки о об участии С. Тупальского в схемах на таможне или о том, что он убежал из страны. Однако таможенник всегда публично доказывал несостоятельность всех подобных обвинений. В 2017 году С. Тупальский также обратился в суд с требованием признать недостоверными сюжеты программы "Гроши". Журналисты программы в суде не смогли подтвердить достоверность озвученных фактов. А вместо этого пытались доказать, что таких сюжетов в программе не выходило. В итоге суды признали озвученную информацию недостоверной и подлежащей опровержению 

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что реформирование таможни – одна из первоочередных задач президента Владимира Зеленского.

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