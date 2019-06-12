Замначальника столичной таможни Тупальский обратится в НАПК для проверки своей собственной декларации

"Насколько я понял, заказчики сюжета хотели бы проверки моей декларации НАПК? - Никаких проблем. Сэкономлю ваше время и их деньги. На днях я лично обращусь в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением о проверке моей декларации, фактов, изложенных в сюжете, и всех предыдущих громких заявлений, которые звучали в СМИ", - написал С. Тупальский.



При этом таможенник отметил, что "сенсации" о нем фабрикуются уже две недели. И их авторы даже не утруждаются согласовать между собой историю. В одних материалах С. Тупальский представлен чуть ли не руководителем всех схем на таможнях страны, в других – обычным завхозом.



По мнению С. Тупальского, потраченных на эту черную пиар-кампанию средств хватило бы, чтобы повысить заработные платы личному составу Киевской городской таможни на 20%.



СМИ уже распространяли фейки о об участии С. Тупальского в схемах на таможне или о том, что он убежал из страны. Однако таможенник всегда публично доказывал несостоятельность всех подобных обвинений. В 2017 году С. Тупальский также обратился в суд с требованием признать недостоверными сюжеты программы "Гроши". Журналисты программы в суде не смогли подтвердить достоверность озвученных фактов. А вместо этого пытались доказать, что таких сюжетов в программе не выходило. В итоге суды признали озвученную информацию недостоверной и подлежащей опровержению .



Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что реформирование таможни – одна из первоочередных задач президента Владимира Зеленского.