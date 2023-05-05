Замість співу - промова: в Італії 13-річна українка наголосила на ганебному факті допущення представників рф на вокальний конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 13-річна українська вокалістка Софія Самолюк замість виступу на італійському вокальному конкурсі Sanremo Junior оголосила промову, де наголосила на ганебному факті допущення представників росії до заходу. Про це повідомило на своїй сторінці у Telegram Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.
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"Замість презентації свого вокального номера на італійському фестивалі SANREMO JUNIOR вона оголосила промову, де наголосила на ганебному факті допущення представників країни-терористки на міжнародно визнаній сцені", - йдеться у повідомленні.
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Також у МКІП додали, "ця дівчинка — приклад для тих, хто досі шукає "хороших росіян" і не може визначитись з власною позицією щодо страшної війни росії проти України. Приклад того, як чітка громадянська позиція об’єднує нас — від найменших до найстарших".