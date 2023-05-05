Вместо пения - речь: в Италии 13-летняя украинка отметила позорный факт допущения представителей рф на вокальный конкурс
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. 13-летняя украинская вокалистка София Самолюк вместо выступления на итальянском вокальном конкурсе Sanremo Junior объявила речь, где отметила позорный факт допущения представителей россии к мероприятию. Об этом сообщило на своей странице в Telegram Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.
Цитата
"Вместо презентации своего вокального номера на итальянском фестивале SANREMO JUNIOR она объявила речь, где отметила позорный факт допущения представителей страны-террористки на международно признанной сцене", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также в МКИП добавили, "эта девочка — пример для тех, кто до сих пор ищет "хороших русских" и не может определиться с собственной позицией относительно страшной войны России против Украины. Пример того, как четкая гражданская позиция объединяет нас от самых маленьких до самых старших".