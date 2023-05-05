Вместо пения - речь: в Италии 13-летняя украинка отметила позорный факт допущения представителей рф на вокальный конкурс

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"Вместо презентации своего вокального номера на итальянском фестивале SANREMO JUNIOR она объявила речь, где отметила позорный факт допущения представителей страны-террористки на международно признанной сцене", - говорится в сообщении.

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Также в МКИП добавили, "эта девочка — пример для тех, кто до сих пор ищет "хороших русских" и не может определиться с собственной позицией относительно страшной войны России против Украины. Пример того, как четкая гражданская позиция объединяет нас от самых маленьких до самых старших".