Замість гімну росії – тиша: російському гонщику влаштували ганебне нагородження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Російський автогонщик Олександр Смоляр виграв гонку у Формулі-3 в Угорщині. Коли ж Смоляр піднявся на п'єдестал, замість прапора країни-агресора на екрані з'явилася біла пляма, а замість російського гімну - пролунала тиша, повідомляє УНН з посиланням на іноземне видання Sportish.
Деталі
У 2022 році вперше за останній час росія залишилася без свого представника у Формулі-1, але в юніорській серії досі виступає 21-річний Олександр Смоляр. Незважаючи на жорсткі санкції, росіянина все ж таки допустили до участі у Формулі-3, де він навіть виграв.
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“Головною інтригою було те, що вигадають організатори на церемонії нагородження. Смоляр піднявся на верхню сходинку п'єдесталу, але замість прапора росії або хоча б прапора FIA виявив на екрані білу пляму. Замість гімну росії пролунала тиша. Це була для нього ганебна нагорода", - повідомляють журналісти.
Додамо
Російські гонщики раніше брали участь у Формулі, але після війни, яку розв'язала росія в Україні, кількість гонщиків різко скоротилася. Зокрема, сина російського олігарха Дмитра Мазепіна Микиту, який був гонщиком Формули-1, висадили прямо з боліда через санкції з боку ЄС. Він потрапив до списку санкцій як публічна фігура, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, яка виступала спонсором команди Микити Haas.
Тепер Микита займається перегонами виключно в росії і планує пересісти з боліда на Камаз.
Чи вважає син Мазепіна заміну боліда на вантажівку – досягненням чи навпаки – провалом своєї кар'єри – невідомо.