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У 2022 році вперше за останній час росія залишилася без свого представника у Формулі-1, але в юніорській серії досі виступає 21-річний Олександр Смоляр. Незважаючи на жорсткі санкції, росіянина все ж таки допустили до участі у Формулі-3, де він навіть виграв.

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“Головною інтригою було те, що вигадають організатори на церемонії нагородження. Смоляр піднявся на верхню сходинку п'єдесталу, але замість прапора росії або хоча б прапора FIA виявив на екрані білу пляму. Замість гімну росії пролунала тиша. Це була для нього ганебна нагорода", - повідомляють журналісти.

Додамо

Російські гонщики раніше брали участь у Формулі, але після війни, яку розв'язала росія в Україні, кількість гонщиків різко скоротилася. Зокрема, сина російського олігарха Дмитра Мазепіна Микиту, який був гонщиком Формули-1, висадили прямо з боліда через санкції з боку ЄС. Він потрапив до списку санкцій як публічна фігура, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, яка виступала спонсором команди Микити Haas.

Тепер Микита займається перегонами виключно в росії і планує пересісти з боліда на Камаз.

Чи вважає син Мазепіна заміну боліда на вантажівку – досягненням чи навпаки – провалом своєї кар'єри – невідомо.