Замість бруківки допомога ЗСУ: Ізмаїльський район передав 22 млн грн в обласний бюджет Одещини

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Відповідну рекомендацію всі райони області отримали від голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

“За результатами моніторингу видатків місцевих бюджетів на заходи та роботи з територіальної та військової оборони встановлено нерівномірність забезпечення відповідними фінансовими ресурсами військових формувань Збройних сил України. Такі підходи до розподілу не забезпечують нагальних потреб формувань територіальної оборони та Збройних сил України на півдні країни. На разі існує потреба забезпечення матеріально — технічної бази Збройних сил України”, — вказано у листі Кіпера.

Головам районів доручено промоніторити бюджети та передати надлишкові кошти в обласний бюджет для централізованого та підконтрольного фінансування Збройних сил України.

За даними місцевого видання «Юг.Today» зокрема, Ренійська громада виділила на потреби Збройних Сил України 11,3 млн грн, Суворовська ТГ – 4,5 млн грн, Саф’янівська громада – 2,7 млн грн, Кілійська ТГ – 2 млн 30 тис. грн, Вилківська громада – 1,702 млн грн.

Також найближчим часом буде оприлюднена сума субвенції на підтримку територіальної оборони та Збройних Сил України від міста Ізмаїл. Рішення про передачу коштів із місцевого бюджету до обласного ухвалене днями, 15 серпня. Готуються нормативні документи з передачі субвенції.

Нагадаємо, Кілійська громада Одещини передала 2 млн 30 тисяч на потреби ЗСУ.